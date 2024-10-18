Ένας Αλβανός, δραπέτης των φυλακών Σταυρακίου από το 2018, και ένας Έλληνας από την Αρτέμιδα Αττικής, συνελήφθησαν το πρωί στην Εγνατία Οδό να μεταφέρουν με ταξί περίπου 82 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Β' Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, εντόπισαν και μπλόκαραν επί της Εγνατίας Οδού το ταξί, στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε, με τη συνδρομή και αστυνομικών σκύλων, βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο 72 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 81 κιλών και 704 γραμμαρίων.

Εκτός των ναρκωτικών και του οχήματος, κατασχέθηκε, επίσης, το συνολικό χρηματικό ποσό των 4.370 ευρώ, που βρέθηκε στην κατοχή των κατηγορουμένων και εντός του οχήματος.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο αλλοδαπός είχε παραβιάσει άδεια που του είχε χορηγηθεί από σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, όπου εξέτιε ποινή για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

