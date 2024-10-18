ΑΒΑΞ: «Τρέχει» ο σταθμός «Κολωνάκι» της νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας

Ένα «μικρό θαύμα» συντελείται 35 μέτρα κάτω από μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, το Κολωνάκι. Πίσω από τις διακοσμημένες με πράσινο προστατευτικές λαμαρίνες του εργοταξίου, σε μία από τις πιο εμβληματικές περιοχές του κέντρου, εξελίσσεται ένα από τα πιο σημαντικά έργα για την Αθήνα. Ο «σταθμός Κολωνάκι» της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

Το εργοτάξιο της ΑΒΑΞ στον σταθμό της πλατείας Κολωνακίου αποκαλύπτεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας είναι ένας από τους 15 σταθμούς της Γραμμής 4, του μεγαλύτερου δημόσιου έργου που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Η Γραμμή 4 ξεκινά από την Κατεχάκη και περνώντας από Ζωγράφου, Καισαριανή, Κολωνάκι, Εξάρχεια, Δικαστήρια Ευελπίδων και Κυψέλη φτάνει μέχρι το Γαλάτσι και το Άλσος Βεϊκου.

Η ακτινογραφία του σταθμού «Κολωνάκι»

Σήμερα η εκσκαφή του Ομίλου ΑΒΑΞ έχει φτάσει τα 28 μέτρα, ενώ το τελικό βάθος εκσκαφής θα φτάσει τα 35 μέτρα. Το εμβαδόν του σκάμματος ξεπερνά τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το εμβαδόν του εργοταξίου τα τέσσερα στρέμματα. Δηλαδή, ο όγκος της εκσκαφής ισοδυναμεί με οκτώ 10όροφες πολυκατοικίες!

Σε αυτό το μεγάλο σκάμμα του Κολωνακίου εργάζονται 35 εργαζόμενοι ενώ τις εργασίες «επιβλέπει» από ύψος 45 μέτρων, ο γνώριμος στους επισκέπτες του Κολωνακίου οικοδομικός γερανός.

Σύμφωνα με την ΑΒΑΞ, κάθε μέρα απομακρύνονται έως και 500 κυβικά μέτρα χώματος, ενώ έως το τέλος των εργασιών θα έχουν απομακρυνθεί 68.000 κυβικά μέτρα χώματος. Έως σήμερα έχουν απομακρυνθεί 53.000 κυβικά. Μάλιστα, ο σταθμός Κολωνάκι θα συνδέεται με σήραγγα που θα περνάει κάτω από τις Γραμμές 2 και 3, που ήδη λειτουργούν.

Εντατικοποίηση των εργασιών από την πρώτη στιγμή της παράδοσης

Μετά τις λεγόμενες πρόδρομες εργασίες, ο μηχανισμός της αναδόχου κοινοπραξίας έπιασε δουλειά πέρυσι τον Απρίλιο, στην πλατεία Κολωνακίου. Παρά το γεγονός ότι ο σταθμός παραδόθηκε στην ΑΒΑΞ, δέκα μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία, ο χαμένος χρόνος έχει σχεδόν καλυφθεί και η ταχύτητα εξέλιξης του έργου είναι εντυπωσιακή. Προσφυγές και άλλες εκκρεμότητες είναι η αιτία που δεν έχουν παραδοθεί στην κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο, οι 6 από τους 15 εργοταξιακούς χώρους όπου θα κατασκευαστούν ισάριθμοι σταθμοί.

Σε αδιάκοπο ρυθμό τα έργα στη Γραμμή 4

Η διάνοιξη και κατασκευή της σήραγγας τρέχει με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη. Οι δύο υπερσύγχρονοι μετροπόντικες της ΑΒΑΞ, μέσα στο 2026 θα έχουν ολοκληρώσει τα 12,8 χλμ της διαδρομής, που θα αποτελέσει ανάσα για περιοχές με πυκνή κατοίκηση και μεγάλα κυκλοφοριακά ζητήματα, όπως το Γαλάτσι, η Κυψέλη, η Ακαδημίας και το Κολωνάκι.

Ο Μετροπόντικας που ξεκίνησε από την Κατεχάκη έχει ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2 χλμ., το 40% από τα 5,1 χλμ, που έχει συνολικά να διανύσει μέχρι τη διακλάδωση του Ευαγγελισμού, εκεί που θα συναντηθεί με τον δεύτερο Μετροπόντικα που ακολουθεί αντίθετη πορεία, από το Άλσος Βεΐκου προς τον Ευαγγελισμό.

