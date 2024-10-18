Γιώργος Αυτιάς: Ρεπορτάζ σε λαϊκή στις Βρυξέλλες – Βίντεο 

Τα δημοσιογραφικά νιάτα του θυμήθηκε σήμερα ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Αυτιάς παρουσίασε ένα ρεπορτάζ που έκανε σε λαϊκή αγορά των Βρυξελλών και συνέκρινε τις τιμές σε Ελλάδα και Βέλγιο.

Μάλιστα, όπως είπε, το ρεπορτάζ τον πήγε 35 χρόνια πίσω και τόνισε «από τη λαϊκή ξεκίνησα, από τα βενζινάδικα ξεκίνησα».

Ο Γιώργος Αυτιάς από την έρευνα αγοράς που έκανε στη βελγική πρωτεύουσα σχολίασε πως τα ψάρια είναι πολύ ακριβά (η τσιπούρα 50 ευρώ το κεφάλι), ενώ κατέγραψε με την κάμερα και τιμές σε προϊόντα όπως το λάδι, οι ελιές και άλλα.

Πηγή: skai.gr

