Ξύλο μεταξύ μαθητών: Κακουργηματική δίωξη, για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, για επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 16χρονο μαθητή για το επεισόδιο ξυλοδαρμού σε Λύκειο της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, που είχε ως αποτέλεσμα 15χρονος μαθητής να οδηγηθεί στο ΠΑΓΝΗ με χτυπήματα στο πρόσωπο και ειδικότερα στο αριστερό μάτι και στο στόμα, με αποτέλεσμα να σπάσει κι ένα δόντι.

Σε βάρος του ανήλικου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά αδύναμου προσώπου-ανηλίκου, με την ειδικότερη μορφή της σημαντικής παρεμπόδισης και για πολύ χρόνο χρησιμοποίησης του σώματος του.

Σύμφωνα με το cretalive, ο 16χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο 15χρονος, κατ'επανάληψη, εξύβριζε και πείραζε συγκεκριμένα κορίτσια στο σχολείο.

Φέρεται να αναφέρει ότι τον κάλεσε να απομακρυνθεί και να σταματήσει την εν λόγω συμπεριφορά, κάτι που ο 15χρονος δεν έκανε με αποτέλεσμα να προκύψει ο καυγάς και ο ξυλοδαρμός.

Στα Δικαστήρια βρίσκονται τα κορίτσια και προτίθενται να καταθέσουν για όσα είχαν προηγηθεί.

Ο νεαρός αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας στην αρμόδια ανακρίτρια Ηράκλειου.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που, σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, ασκείται κακουργηματική δίωξη για περιστατικό από αυτά που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε σχολεία με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές.

Πηγή: skai.gr

