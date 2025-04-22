Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12:00, σήμερα, μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία, αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί για την εκκένωση κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στην οδό Θεοτοκοπούλου 18 στο Ηράκλειο και τελούσε υπό κατάληψη από 01.12.2023.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κτίριο συνελήφθησαν έξι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για διατάραξη οικιακής ειρήνης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ προσήχθησαν ακόμα τρία άτομα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του κτιρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ξύλινων κονταριών, μεγάλος αριθμός κρανών δικυκλιστή, πυροσβεστήρες, πληθώρα αντιασφυξιογόνων μασκών, δοχεία με εύφλεκτο υγρό και αυτοσχέδιες ασπίδες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση.

