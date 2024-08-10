Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10.8.2024) σε δρόμο του Ηρακλείου, όταν ένα ζευγάρι δέχτηκε σφοδρή επίθεση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος αφού φωτογράφιζε απόκρυφα σημεία 25χρονης, στη συνέχεια την χτύπησε με μηχανάκι και την έσερνε σε κεντρικό δρόμο για 20 μέτρα.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής, όπως αναφέρει το cretalive.gr, όταν μία 25χρονη κοπέλα μαζί με τον σύντροφό της θέλησαν να φάνε κάτι μετά το μπάνιο στην παραλία. Οι δυο τους ανέβηκαν στο μηχανάκι και ξαφνικά ο σύντροφος της κοπέλας αντελήφθη πως ένας οδηγός μιας μοτοσικλέτας που βρισκόταν πίσω τους, τους έβγαζε κρυφά φωτογραφίες.

Το ζευγάρι σταμάτησε και απαίτησε από τον οδηγό να τους δείξει τι φωτογραφίες τραβούσε. Έντρομοι διαπίστωσαν πως ο άνδρας, που ήταν εύσωμος με μούσια και φορούσε μαύρο κράνος, φωτογράφιζε τα οπίσθια της κοπέλας που φορούσε μαγιό, καθώς επέστρεφε από την παραλία.

Η κοπέλα ενοχλημένη απαίτησε από τον οδηγό να ξεκλειδώσει το κινητό του για να διαγράψει τις φωτογραφίες μπροστά της καθώς δεν είχε κανένα δικαίωμα.

Εφιάλτης

Ο οδηγός τότε άρπαξε το κινητό της κοπέλας και προσπάθησε να φύγει με το μηχανάκι: «Πάτησε γκάζι και αντί να στρίψει δεξιά του για να με αποφύγει και να προχωρήσει, κατευθύνθηκε πάνω μου και με χτύπησε με πρόθεση. Εγώ έχασα την ισορροπία μου και αντανακλαστικά για να μην πέσω, κρατήθηκα από την σχάρα – χειρολαβή στο πίσω μέρος του δίκυκλου, με αποτέλεσμα να με σέρνει στο δρόμο, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων. Από το σοκ δεν είχα καταλάβει τι γινόταν. Του φώναζα «σταμάτα, σταμάτα, πονάω» και αυτός μου έλεγε «άσε τη μηχανή» και είχε τέρμα το γκάζι, για να με αναγκάσει να αφήσω τη χειρολαβή» περιέγραψε η κοπέλα στο cretalive.gr.

Η κοπέλα τελικά άφησε τη σχάρα και βρέθηκε στη μέση του οδοστρώματος, ζαλισμένη και τραυματισμένη. «Περνούσαν αυτοκίνητα και υπήρχε κίνδυνος να με τραυματίσουν. Ο άγνωστος άνδρας με χτύπησε με το μηχανάκι, με έσυρε περίπου 20 μέτρα και με εγκατέλειψε».

Η 25χρονη έδωσε κατάθεση στο Λιμεναρχείο Ηράκλειου που διενεργεί την προανάκριση, ενώ σήμερα αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή καθώς το σώμα της είναι όλο πληγές από το σύρσιμο στο οδόστρωμα.

