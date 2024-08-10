Αλμυρός: Νεαρή έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγο, την πεθερά και την κουνιάδα

Μια νεαρή γυναίκα στον Αλμυρό έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της, την αδελφή του και τη μητέρα του. Οι οικονομικές τους διαφορές οδήγησαν στα άκρα τη σύγκρουση και η νεαρή γυναίκα -μητέρα δύο παιδιών 3,5 και 6,5 ετών- έτρεξε ξυλοκοπημένη την αστυνομία.

Προχθές το απόγευμα, ο σύζυγός της γύρισε σπίτι και της ζήτησε να του δώσει 2.000 ευρώ, χρήματα που αποταμίευε και προέρχονταν από τα επιδόματα των παιδιών.

Η 30χρονη γυναίκα αντέδρασε, αλλά έδωσε τα χρήματα και μόλις τα πήρε ο σύζυγός της στα χέρια του, άρχισε να τη χτυπά.

«Παρότι του τα έδωσα άρχισε να με δέρνει με μπουνιές» είπε στην κατάθεσή της.

Στο δωμάτιο «εισέβαλε» και η πεθερά της, η οποία μένει μαζί με το ζευγάρι, όταν άκουσε τη νύφη της να φωνάζει βοήθεια.

«Μην φωνάζεις, θα σε σκοτώσω» της είπε η 64χρονη και άρχισε να τη χαστουκίζει. Στον ξυλοδαρμό συμμετείχε και η αδελφή του άνδρα, η οποία φιλοξενείται στο σπίτι του ζευγαριού στον Αλμυρό, για διακοπές.

Χθες και οι τρεις δράστες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο με τη νεαρή γυναίκα, θύμα του ξυλοδαρμού να έχει μαζί και τα δύο μικρά παιδιά της.

Οι τρεις δράστες θα δικαστούν την Δευτέρα καθώς ζήτησαν προθεσμία.

Τους βαρύνουν οι κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Μητέρα και παιδιά φιλοξενούνται σε φιλικό σπίτι.

Πηγή: skai.gr

