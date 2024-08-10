Λογαριασμός
«Στα δίχτυα» της ΑΑΔΕ επιχειρήσεις σε Ρόδο και Κω - «Λουκέτα» για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι από συνεργεία της ΑΑΔΕ - Αναμένονται και άλλες κυρώσεις  

ΑΑΔΕ- Ρόδος: «Λουκέτα» σε 10 επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή 1 εκατομμυρίου ευρώ

«Στα δίχτυα» της ΑΑΔΕ , βρέθηκαν 16 επιχειρήσεις σε Ρόδο  και Κω για φοροδιαφυγή πολλών χιλιάδων ευρώ.

Οι επιχειρήσεις σφραγίστηκαν αφού προηγουμένως τους υπεβλήθησαν «τσουχτερά» πρόστιμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχαν αποκρύψει απο την εφορία τουλάχιστον 350 χιλιάδες ευρώ.

Πρόκειται κυρίως για ποσά που είχαν εισπράξει μέσω POS αλλά δεν είχαν δηλώσει στην εφορία

Τα λουκέτα αφορούν 9 επιχειρήσεις στη Ρόδο και 7 στην Κω, κυρίως εστιατόρια και beach bar.

τις επιχειρήσεις μπήκαν λουκέτα 24ων ωρών έως 4 ημερών, ανάλογα την παράβαση.

