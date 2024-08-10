Στο Νοσοκομείο του Βόλου με τραύματα στο κεφάλι και τα πλευρά νοσηλεύεται ένας 19χρονος Ιταλός, που ξυλοκοπήθηκε από 16χρονους «νταήδες» στην Αλόννησο. Οι γονείς των πέντε ανήλικων που ξυλοκόπησαν τον τουρίστα γιατί «θίχθηκαν» από το φλερτ σε μια κοπέλα, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι διακοπές του 19χρονου Ιταλού στην Αλόννησο εξελίχθηκαν σε εφιάλτη. Τον ξυλοκόπησαν πέντε ανήλικοι άγρια, όταν τον είδαν στη Στενή Βάλα με τους δύο φίλους του να απολαμβάνουν το ποτό τους με παρέα δύο κοπέλες από το νησί. Οι κοπέλες ήταν υπό «παρακολούθηση» από έναν 16χρονο. Όταν ο 16χρονος είδε πως η συνομήλική του, που τον απέρριψε ερωτικά, διασκέδαζε με τον 19χρονο Ιταλό έδωσε σήμα στη «συμμορία» του.

Περίπου στις 12 το βράδυ της Πέμπτης, όταν αναχώρησε η παρέα από τη Στενή Βάλα, με προορισμό μια παραλία η συμμορία έστησε καρτέρι στους Ιταλούς. Άρχισαν οι τρεις από τους πέντε ανήλικους να τους χτυπούν άγρια και οι κοπέλες έτρεξαν να ξεφύγουν. Οι δύο της «συμμορίας» κρατούσαν τσίλιες. Ο μόνος που δεν πρόλαβε να τρέξει για να σωθεί ήταν ο 19χρονος που τον έσπασαν στην κυριολεξία στο ξύλο, ενώ στο μεταξύ οι δύο φίλοι του ενημέρωσαν τους γονείς τους, που με τη σειρά τους ενημέρωσαν την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο περιφερειακό ιατρείο, για να κρίνουν οι γιατροί πως έπρεπε να γίνει διακομιδή στον Βόλο, γιατί έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η μύτη του ήταν διαλυμένη από τα χτυπήματα.

Οι ανήλικοι νταήδες χαρακτηρίζονται από τους ίδιους τους ντόπιους κατοίκους ως «συμμορία» που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στο νησί, ενώ κρύφτηκαν για να αποφύγουν το αυτόφωρο. Εάν ο 19χρονος Ιταλός είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, σήμερα η αστυνομία θα τον επισκεφθεί στο Νοσοκομείο του Βόλου.

