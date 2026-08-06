Ηράκλειο: Δήλωναν κτηνοτρόφοι χωρίς να έχουν ζώα

Δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 29 ετών, συνελήφθησαν σε περιοχή της Μεσαράς του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη, καθώς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ του αριθμού των αιγοπροβάτων που είχαν δηλώσει και εκείνων που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις τους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσαράς και του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων σε ποιμνιοστάσια χωριού του Δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ποιμνιοστάσιο του 36χρονου δεν εντοπίστηκε κανένα αιγοπρόβατο, παρότι στην κτηνοτροφική δήλωση που είχε υποβάλει για το 2025 εμφανιζόταν να διαθέτει 212 ζώα.

Στην περίπτωση του 29χρονου, οι αστυνομικοί κατέγραψαν συνολικά 100 αιγοπρόβατα, εκ των οποίων περίπου τα μισά δεν έφεραν τα προβλεπόμενα ενώτια αναγνώρισης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε έλλειμμα 110 ζώων σε σχέση με την κτηνοτροφική δήλωση, στην οποία αναφερόταν ότι κατείχε 220 αιγοπρόβατα.

Σε βάρος των δύο αδελφών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη ζωοκλοπή, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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