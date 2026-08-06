Εντοπισμός και διάσωση 40 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Σαράντα μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex.
Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους, και προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.
Οι 40 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
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