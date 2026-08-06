Απάτη με κρυπτονομίσματα στην Πάτρα - 61χρονος έχασε 100.000 ευρώ

Πάτρα, Ελένη Παρασκευοπούλου

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 61χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.

Ο 61χρονος πραγματοποιούσε σταδιακά εμβάσματα χρημάτων προς λογαριασμούς που του υποδείκνυαν, σε διάστημα περίπου δύο ετών, από το 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025.

Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών.

Πηγή: skai.gr

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