Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου ο οποίος αγνοούνταν επί 1,5 μήνα και εντοπίστηκε νεκρός στον Τύρναβο.

Τα ερωτήματα γύρω από το θάνατο του παραμένουν αναπάντητα καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ο θάνατος του επήλθε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η βδομάδα αυτή φαίνεται να είναι κρίσιμη για την πορεία των ερευνών ενώ φως αναμένει να ρίξει ο ιατρικός φάκελος του 39χρονου ειδικά μετά την αποκάλυψη πως στις τοξικολογικές εξετάσεις ανιχνεύτηκε φαρμακευτική ουσία η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον θάνατο του Καλογηρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το «μυστήριο» της ουσίας θα ξεκαθαρίσει μετά και την κατάθεση φαρμακοποιού ο οποίος προμήθευε νόμιμα το φάρμακο στον 39χρονο.

Ποιος είναι ο φαρμακοποιός που θα ρίξει φως στην υπόθεση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr πρόκειται για φαρμακοποιό που έχει το φαρμακείο του στο Παγκράτι ο οποίος όταν ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Καλογηρου επικοινώνησε με τις Αρχές και ανέφερε πως προμήθευε νόμιμα φαρμακευτική ουσία ύστερα από ιατρική συνταγή στον 39χρονο.

Γνώριζαν οι γονείς και το οικείο περιβάλλον του άτυχου νέου για το φαρμακευτική ουσία που φαίνεται πως λάμβανε συστηματικά;

Τα κομμάτια του παζλ αναμένεται να ενωθούν και με τις καταθέσεις των γονιών και του θείου του Βασίλη. Σήμερα μάλιστα ενδέχεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα Λάρισας προκειμένου να καταθέσουν στο πλαίσιο της κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξαχθεί από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προηγούμενη βδομάδα με αφορμή ποστ στα social στα οποία άφηναν υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια.

«Η εγκληματική ενέργεια απομακρύνεται, δεν έχουμε συλλέγει στοιχεία που να μας οδηγούν σε έγκλημα» δηλώνει ανώτατος αξιωματικός στο skai.gr.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή το εργαστήριο τοξικολογίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης έστειλε στην ΕΛ.ΑΣ. έγγραφο που ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Παρακαλούμε πολύ για την ταχύτερη διεκπεραίωση των τοξικολογικών εξετάσεων των βιολογικών υλικών του Βασίλη Καλογήρου όπως μας αποστείλετε ενδεχόμενη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε».

