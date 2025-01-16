Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα μπάσκετ σχολικού πρωταθλήματος στο Ηράκλειο.

Φαίνεται πως η συμπλοκή έγινε μεταξύ μεγάλου αριθμού μαθητών και έλαβε χώρα στις κερκίδες του γηπέδου.



Κάποια στιγμή, μία ομάδα μαθητών αρχίζει να απομακρύνεται και διακρίνεται πως ένα άτομο είναι πεσμένο στο πάτωμα. Μάλιστα, τότε ακούμε ένα κορίτσι να φωνάζει «Τον ξάπλωσε»

Πηγή: skai.gr

