Βίντεο από τη συμπλοκή των μαθητών σε αγώνα μπάσκετ στο Ηράκλειο Κρήτης

Το γήπεδο μπάσκετ στο οποίο διεξαγόταν μαθητικός αγώνας μετατράπηκε σε.. ριγκ

Ηράκλειο

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα μπάσκετ σχολικού πρωταθλήματος στο Ηράκλειο.

Φαίνεται πως η συμπλοκή έγινε μεταξύ μεγάλου αριθμού μαθητών και έλαβε χώρα στις κερκίδες του γηπέδου.
 

Κάποια στιγμή, μία ομάδα μαθητών αρχίζει να απομακρύνεται και διακρίνεται πως ένα άτομο είναι πεσμένο στο πάτωμα. Μάλιστα, τότε ακούμε ένα κορίτσι να φωνάζει «Τον ξάπλωσε»

TAGS: Ηράκλειο Κρήτης συμπλοκή Μαθητές μπάσκετ
