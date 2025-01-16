Κρίσεις στην ΕΛΑΣ: Οι τοποθετήσεις των Αντιστρατήγων

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των Αντιστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, παραμένει στη θέση του Υπαρχηγού ο Πασχάλης Συριτούδης, ενώ οι τρεις νέοι Αντιστράτηγοι τοποθετήθηκαν ως ακολούθως:

Παναγιώτης Πούπουζας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος,

Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος,

Χαράλαμπος Καλόγηρος, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κρίσεις των υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε πως το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε και τους 26 υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (25 Γενικών Καθηκόντων και 1 Ειδικών Καθηκόντων).

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του αντιστρατήγου, για κάλυψη τριών κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων:

Πούπουζα Παναγιώτη

Παπαδόπουλο Γεώργιο

Καλόγηρο Χαράλαμπο

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Σκούρα Ιωάννη

Σπυριδάκη Νικόλαο

Σταγάκη Μαρίνο

Παυλόπουλο Πέτρο

Μανώλη Ευάγγελο

Aξιοτόπουλο Ηλία

Νικολακόπουλο Σωτήριο

Ντουΐτση Φώτιο

Τζήμα Γεώργιο

Λάσκο Σπυρίδωνα

Θάνο Λουκά

Σεβδυνίδη Μιχαήλ

Μπαδέκα Αθανάσιο (Υγειονομικό- Ιατρό)

Έκρινε, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, τους κατωτέρω 10 υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες:

Μανούρα Χρήστο

Μπακόλα Δημήτριο

Βασιλείου Γεώργιο

Καραμανλή Ιωάννη

Κολλίντζα Παναγιώτη

Καρανάσιο Θωμά

Μπαρμπούτη Αριστείδη

Κωστάζο Πρωτοσίλαο

Τσαπικούνη Ανδρέα

Θερμογιάννη Παναγιώτα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

