Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο δυο πρώην σύζυγοι - Την απείλησε κι εκείνη τον πάτησε με το αμάξι

Απείλησε την πρώην σύζυγό του και εκείνη τον πάτησε με το αυτοκίνητο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Το επεισόδιο διαδραματίστηκε, το απόγευμα της Τετάρτης, σε περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης με τους πρώην συζύγους -έναν 42χρονο και μία 44χρονη, να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στο αυτόφωρο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 42χρονος καταγγέλθηκε ότι χτύπησε με τα χέρια του το τζάμι του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 44χρονη, παραβιάζοντας -κατά την ίδια καταγγελία- περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί να μη προσεγγίζει την πρώην γυναίκα του.

Από την πλευρά του, ο 42χρονος κατήγγειλε ότι η γυναίκα τον πάτησε με το αυτοκίνητο και γι' αυτό τον λόγο μετέβη σε ιδιωτική κλινική όπου τού τοποθετήθηκε γύψος στο πόδι.

Οι άλλοτε σύζυγοι, γονείς ανήλικων τέκνων, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, που τους παρέπεμψε να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ανάλογα με την περίπτωση, κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, όπως επίσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

