Φωτιά σε αποθήκη ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Πέμπτης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30, μακριά από το οικιστικό κομμάτι, σε χώρο όπου βρίσκονταν συσσωρευμένα απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

