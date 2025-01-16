Φωτιά σε αποθήκη ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Πέμπτης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30, μακριά από το οικιστικό κομμάτι, σε χώρο όπου βρίσκονταν συσσωρευμένα απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά.
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
