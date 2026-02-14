Χωρίς τις ασθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχ. Ολυμπίας, ο οποίος καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Συγχωριανοί του τον απεγκλώβισαν και ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον εβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

Όπως και έγινε στο δρόμο προς Λαντζόι.

Πηγή: Ilialive

