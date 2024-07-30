«Έφοδο» στην παραλία Μπέλα Βράκα στα Σύβοτα, δίπλα στην Πάργα έκαναν δύο τράγοι και τρεις κατσίκες, αφήνοντας έκπληκτους δεκάδες λουόμενους που απολάμβαναν το μπάνιο τους.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, πήγαιναν στις ομπρέλες όσων ήταν μέσα στο νερό, ανοίγανε σακουλάκια με φαγητό και τρώγανε τα πάντα.
Κάποιοι φιλόζωοι παραθεριστές φαίνεται ότι καλώς δέχτηκαν τους «απρόσμενους» επισκέπτες και τους φίλεψαν ό,τι είχαν εν είδει σνακ.
Σε άλλες περιπτώσεις, βέβαια, οι κατσίκες «διεκδίκησαν» το φαγητό τους δυναμικά σπρώχνοντας με το κεφάλι τους όποιον αρνήθηκε να τους δώσει προσοχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.