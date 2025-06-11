Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη εντολή εκκένωσης εξαιτίας αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τρεις αμερικανικές και δύο ιρακινές πηγές.

Σύμφωνα με το Associated Press, για εντολή εκκένωσης του μη απαραίτητου προσωπικού και των οικογενειών τους προετοιμάζονται επίσης οι αμερικανικές πρεσβείες σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, επίσης, στο Reuters ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την εθελοντική αναχώρηση οικογενειών Αμερικανών στρατιωτών από διάφορες τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή.

«Η ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεών μας και των οικογενειών τους παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παρακολουθεί την αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Η Κεντρική Διοίκηση συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους μας στο υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και με τους συμμάχους και εταίρους μας στην περιοχή, ώστε να είναι σε συνεχή ετοιμότητα για την υποστήριξη οποιουδήποτε αριθμού αποστολών σε όλο των κόσμο ανά πάσα στιγμή».

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα περισσότερα μέλη οικογενειών Αμερικανών στρατιωτών έχουν τη βάση τους εκτός Μπαχρέιν.

Όσον αφορά, ειδικότερα το Ιράκ, όπως αναφέρει το Reuters, οι πηγές δεν διευκρίνισαν ποιοι κίνδυνοι ασφαλείας έχουν αυξηθεί και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόφαση εκκένωσης της αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του ειδησεογραφικού πρακτορείο να σχολιάσουν την είδηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως οι αρχές των ΗΠΑ αποφάσισαν να απομακρύνουν προσωπικό τους από τη Μέση Ανατολή λόγω πιθανού «κινδύνου» στην περιοχή, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων με το Ιράν.

«Μετακινούνται επειδή αυτή θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη περιοχή», είπε σε δημοσιογράφους ο αμερικανός πρόεδρος προσερχόμενος σε θεατρική παράσταση του έργου Les Misérables (Οι Άθλιοι) στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να πλήξει το Ιράν εάν οι συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα αποτύχουν και την Τετάρτη δήλωσε ότι μειώνεται η βεβαιότητά του πως η Τεχεράνη θα συμφωνήσει τελικά στον τερματισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου, που αποτελεί βασική αμερικανική απαίτηση.

Ο Ιρανός υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ απάντησε στις απειλές, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές βάσεις εάν οι πυρηνικές συνομιλίες αποτύχουν, οδηγώντας σε πόλεμο.

«Το υπουργείο Εξωτερικών πρόκειται να διατάξει διαταγμένη αποχώρηση για την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Η πρόθεση είναι να πραγματοποιηθεί με εμπορικά μέσα, αλλά ο αμερικανικός στρατός είναι σε ετοιμότητα εάν λάβει αίτημα για βοήθεια», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης στο Reuters ότι επιβεβαιώθηκε η «μερική εκκένωση» του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας λόγω όπως είπε «πιθανών ανησυχιών ασφαλείας που σχετίζονται με πιθανές περιφερειακές εντάσεις».

Το ιρακινό κρατικό πρακτορείο, πάντως, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, αναφέρει ότι το Ιράκ δεν έχει καταγράψει καμία ένδειξη σε επίπεδο ασφάλειας που να δικαιολογεί την εκκένωση του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στο Μπαχρέιν μπορεί να αποχωρήσουν προσωρινά από τη χώρα λόγω των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις επιχειρήσεις στην αεροπορική βάση Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ, που είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης για υπαλλήλους ή οικογένειες που συνδέονται με την αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ, η οποία λειτουργεί κανονικά.





