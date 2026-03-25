Ιωάννινα: Συνελήφθη 14χρονος για οπλοκατοχή

Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Μαρτίου στην Ήπειρο από υπηρεσίες της αστυνομίας, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, στα Ιωάννινα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη 14χρονου ημεδαπού, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σουγιάς συνολικού μήκους 13 εκατοστών, με λάμα 6 εκατοστών.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή της Θεσπρωτίας, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας συνέλαβαν ημεδαπό, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε εντοπίστηκε σε ντουλαπάκι και κατασχέθηκε μαχαίρι τύπου «κάραμπιτ», συνολικού μήκους 16 εκατοστών, με μήκος λάμας 6 εκατοστών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

