Στους ρυθμούς του 2023 ο ελληνικός τουρισμός και το 2024 - Αυξημένες 12,3% οι αεροπορικές αφίξεις

Από την κλιματική αλλαγή, τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού του καλοκαιριού αλλά και τους αστάθμητους παράγοντες που μπορούν να πλήξουν την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία περνάει η εξέλιξη της φετινής τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα αλλά και τις ανταγωνίστριες χώρες. Με αφορμή μάλιστα την πρόσφατη αρνητική εξέλιξη που αφορά την πτώχευση του γερμανικού διοργανωτή ταξιδίων FTI είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού που τόνισε ότι ο τουρισμός αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως δεν προσφέρεται ούτε για υπεραισιοδοξία ούτε για εφησυχασμό, αφού από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να ανατραπούν πολλά δεδομένα.

Αν και η παρούσα δυσάρεστη εξέλιξη φαίνεται πως δεν θα επηρεάσει την συνολική εικόνα που διαμορφώνεται για το 2024 στην Ελλάδα, ωστόσο οι 160,000 και πλέον κρατήσεις που είχαν προγραμματιστεί για φέτος, με το 1/4 από αυτές να αφορούσαν το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Το βέβαιο ωστόσο είναι ότι ήδη έχουν ριχτεί στη μάχη οι εναπομείναντες Tour Operators με στόχο να ανακτήσουν τις υπάρχουσες κρατήσεις.

Γ.Τάσιος: Στους ρυθμούς του 2023 θα κινηθεί και το 2024 για τον ελληνικό τουρισμό

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα για την τρέχουσα τουριστική χρονιά, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος, λίγες ημέρες πριν την εξέλιξη στον FTI είχε τονίσει ότι το 2024 θα κινηθεί στα επίπεδα του 2023. Μάλιστα έκανε λόγο για ένα πάγωμα στις κρατήσεις που παρατηρείται αυτό το διάστημα, απόρροια των πληθωριστικών πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά της Ευρώπης.

Μάλιστα ο κ. Τάσιος εκτιμά ότι τα δυο μεγάλα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού, του Euro στο ποδόσφαιρο αλλά και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι θα έχουν αντίκτυπο στις μετακινήσεις των ευρωπαίων νοικοκυριών φέτος. Πολλοί εκτιμάται ότι θα κινηθούν οδικώς πλησίον των χωρών που θα γίνουν οι αγώνες εις βάρος των αεροπορικών μετακινήσεων με τουριστικά πακέτα. Στο μεταξύ, αστάθμητοι παράγοντες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, είναι δυνατόν να παρουσιάσουν αναταράξεις σε περιοχές που αυτά θα εξελιχθούν και ευχή όλων είναι να μην επαναληφθούν γεγονότα, όπως αυτά της Ρόδου πέρυσι.

Αυτή την περίοδο, οι Tour Operators σκανάρουν τις επιδόσεις των περιοχών στην Ελλάδα και ήδη σπεύδουν να κλείσουν συμβόλαια με τους ξενοδόχους για το 2025, με στόχο την επίτευξη χαμηλών τιμών, όπως τονίστηκε. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θα "φωτίσει" ακόμα περισσότερο για την εξέλιξη των τουριστικών προς την Ελλάδα, που μέχρι σήμερα κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Αυξημένες κατά 12,3% οι αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, καταγράφηκαν 3,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +12,3%. Στο μεταξύ ο Απρίλιος ξεκίνησε με πιο ήπια αύξηση 6%, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,5 εκατομμύριο. Αναφορικά με τις περιοχές που πρωταγωνίστησαν το πρώτο τετράμηνο του έτους, όλες οι γεωγραφικές ενότητες, με εξαίρεση της Κυκλάδες, κινήθηκαν ανοδικά. Ειδικότερα στην γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κινήθηκαν με άνοδο 2,8% σε σχέση με πέρυσι φτάνοντας τις 312 χιλιάδες.

Μόνο οι Κυκλάδες κινήθηκαν με μείωση στις αφίξεις στο τετράμηνο του 2024

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 208 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 11,3%. Στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση 10,4% ενώ καταγράφηκαν 111 χιλιάδες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 9 χιλιάδες καταγράφοντας αύξηση 14,8%. Σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες σημειώθηκαν 45 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 8,7%. Σε ό,τι αφορά τέλος τις οδικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 αυτές καταγράφηκαν σε 1,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 1,7 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,1%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

