Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας στο σπίτι που διέμενε, στο χωριό Περίβλεπτος των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epiruspost την 62χρονη εντόπισε νεκρή στενό συγγενικό της πρόσωπο το οποίο ενημέρωσε τις αρχές.

Η γυναίκα φέρει τραύματα από κυνηγετικό όπλο και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία.

Στο σημείο έχει φτάσει ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει η απαραίτητη αυτοψία καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το epirusgate η αστυνομία ανακρίνει 36χρονο συγγενή της, που συχνά ζούσε στο σπίτι της.

Πηγή: skai.gr

