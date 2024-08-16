Άρτα: Σοβαρός τραυματισμός 2 γυναίκών από πτώση ασανσέρ σε πολυκατοικία

Παραλίγο τραγωδία σε πολυκατοικία της Άρτας όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ασανσέρ στον οποίο επέβαιναν δυο αδερφές 51 και 53 ετών έκανε ξαφνική βουτιά, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να τραυματιστούν σοβαρά.

Δεν είναι γνωστό υπό ποιες συνθήκες συνέβη το ατύχημα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τις δυο αδερφές που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άρτας και από κει στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου νοσηλεύονται.

Η μια από τις γυναίκες αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

