Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος στην Άρτα: Σοβαρός τραυματισμός 2 γυναικών από "βουτιά" ασανσέρ σε πολυκατοικία

Η μια από τις γυναίκες αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα

Άρτα: Σοβαρός τραυματισμός 2 γυναίκών από πτώση ασανσέρ σε πολυκατοικία

Παραλίγο τραγωδία σε πολυκατοικία της Άρτας όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ασανσέρ στον οποίο επέβαιναν δυο αδερφές 51 και 53 ετών έκανε ξαφνική βουτιά, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να τραυματιστούν σοβαρά.

Δεν είναι γνωστό υπό ποιες συνθήκες συνέβη το ατύχημα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τις δυο αδερφές που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άρτας και από κει στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου νοσηλεύονται.

Η μια από τις γυναίκες αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: ertnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ασανσέρ ΕΚΑΒ Άρτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark