Σε καθεστώς επιτήρησης έχει μπει η περιοχή της Ηλείας από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μετά την καταγραφή τριών κρουσμάτων στρεπτόκοκκου, εκ των οποίων τα δύο θανατηφόρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στην περιοχή και λαμβάνει τυχαία δείγματα με αιμοληψίες από διαφορά περιστατικά στο Νοσοκομείο Πύργου.

Το πρώτο κρούσμα στρεπτόκοκκου αφορά τον άνδρα από τη Λιβαδειά που έκανε διακοπές στο Κατάκολο και αρχικά είχε αποδοθεί ο θάνατός του σε τσίμπημα από καφέ αράχνη.

Η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Αγγελική Τσιόλα στην έκθεση που υπογράφει αναφέρει ότι αίτιο του θανάτου του είναι ο στρεπτόκοκκος. Ωστόσο, στην περίπτωσή του το τσίμπημα της αράχνης δεν βγήκε τυχαία, καθώς υπήρχαν στο πόδι του δύο στίγματα από δάγκωμα και πιθανολογείται το έντομο ή το τρωκτικό που τον δάγκωσε να του μετέδωσε και τον ιό του στρεπτόκοκκου.

Το δεύτερο περιστατικό αφορά επίσης σε επισκέπτη της Ηλείας και συγκεκριμένα της Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου Σπύρος Πολίτης, ανέφερε στην «Πελοπόννησο» ότι ο άνδρας μεταφέρθηκε το Σάββατο εκεί. Οπως ο ίδιος περιέγραψε, κατά τη λήψη του ιατρικού του ιστορικού βρισκόταν ήδη σε κάποια θεραπευτική αγωγή. Οι γιατροί του Πύργου, αφού τον εξέτασαν διαπίστωσαν την ιδιαίτερα δύσκολη κατάστασή του και τον έστειλαν στην Πάτρα, όπου λίγες ώρες μετά κατέληξε από σηπτικό σοκ.

«Τη Δευτέρα είχαμε κι ένα τρίτο περιστατικό το οποίο στείλαμε επίσης στην Πάτρα, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι πάει καλά» μας είπε ο κ. Πολίτης, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, εκτός από το γεγονός ότι προσβλήθηκαν από τον ίδιο ιό.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι «μετά τα περιστατικά αυτά ήρθε τη Δευτέρα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νοσοκομείο μας και ξεκίνησε λήψη δειγμάτων σε περιστατικά που έρχονται στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστούν και για στρεπτόκοκκο. Τα δείγματα αυτά θα λαμβάνονται μέχρι σήμερα, ώστε στη συνέχεια να γίνει ο έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για κάτι τυχαίο ή υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα στην κοινότητα».

Το θέμα με τα τρία κρούσματα διεισδυτικού στρεπτόκοκκου στην Ηλεία, μεταδόθηκε και από το χθεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ:

