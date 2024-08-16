Επιτρέπεται από τη Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024, η μετακίνηση ζώων για σφαγή στις περιφερειακές ενότητες που δεν έχουν πληγεί από την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Φυσικά, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, και αυτή η σταδιακή άρση γίνεται με πολύ αυστηρούς κτηνιατρικούς όρους.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι αρμόδιες υπηρεσίες του δίνουν το πράσινο ώστε από τη Δευτέρα να επιτραπεί και πάλι η μετακίνηση ζώων και οι σφαγές σε περιφερειακές ενότητες όπου δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Η Ήπειρος μέχρι στιγμής έχει μείνει αλώβητη και έτσι η κτηνοτροφία και οι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν στους κανονικούς ρυθμούς. Βέβαια αν αυτό είχε συμβεί πριν το Δεκαπενταύγουστο όπως ήταν και το σχετικό αίτημα οι απώλειες εισοδήματος θα ήταν μικρότερες.

Η απαγόρευση μετακίνησης τέθηκε σε ισχύ εν μέσω των ιχνηλατήσεων από κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνιάτρους όλης της χώρας και του ΕΛΓΑ αλλά και των Περιφερειών.

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί πάνω από μισό εκατομμύριο ζώα και όλα όσα βρέθηκαν με πανώλη δεν είχαν εκδήλωση της νόσου αλλά εντοπίστηκαν από την ιχνηλάτηση. Από τις έρευνες είναι δεδομένο το πρόβλημα σε 38 μονάδες, ενώ παράλληλα διερευνώνται τυχόν κενά σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

