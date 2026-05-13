Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών σε όλη την επικράτεια, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Οι 5 συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λεία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομίας, για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα (13-05-2026) το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της.

Ειδικότερα, πρόκειται για 3 άνδρες και μια γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης και ακόμα έναν άνδρας, που είχε τον ρόλο «εισπράκτορα», σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και απάτες με υπολογιστή, τελεσμένες και σε απόπειρα και νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επίσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητας ακόμα 9 μελών (6 ημεδαπών ανδρών, 2 ημεδαπών γυναικών και αλλοδαπής).

Πώς δρούσαν - Η δομή

Η δράση της οργάνωσης επιβεβαιώνεται ότι χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο η δομή και ο τρόπος δράσης της καταδεικνύει ότι η διάρκειά της είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ως προς τη δομή της, η οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε αυτή που αποτελούσε το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο» (call center), το οποίο απαρτιζόταν από τα αρχηγικά μέλη της, και στη δεύτερη που την αποτελούσαν οι «εισπράκτορες» (runners).

Το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο»

Πιο αναλυτικά, το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο» είχε την έδρα του σε περιοχή της Κορινθίας, από όπου τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν καθημερινά αναρίθμητες τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες σε όλη την επικράτεια, στοχεύοντας κατά βάση σε ηλικιωμένους, τους οποίους εντόπιζαν από τηλεφωνικούς καταλόγους στο διαδίκτυο. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση τους λογιστές, υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α., τραπεζών ή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι, προκειμένου να γίνει δήθεν καταγραφή τους για τον προσδιορισμό της περιουσίας τους και του αναλογούντος επιδόματος ή προστίμου ή για την ασφάλισή τους.

Οι «εισπράκτορες»

Τα μέλη της δεύτερης ομάδας, όντας σε ετοιμότητα και διάσπαρτα σε προκαθορισμένα κάθε φορά σημεία δράσης ανά την επικράτεια, καθοδηγούμενα από τα μέλη της πρώτης ομάδας, μετέβαιναν στα σπίτια των ατόμων που είχαν εξαπατηθεί ή σε άλλο υποδεικνυόμενο σημείο, προκειμένου να παραλαμβάνουν τη «λεία».

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές, ώστε να είναι δυσχερής η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας τους, ενώ τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων στα υποψήφια θύματά τους ήταν καταχωρημένα σε αχυράνθρωπους.

Ακόμα, οι «εισπράκτορες», για να αποφεύγουν τυχόν ταυτοποίησή τους, χρησιμοποιούσαν κατά τις μετακινήσεις τους είτε μισθωμένα οχήματα ή δικά τους, τα οποία όμως σε αυτή την περίπτωση οδηγούσαν συνεργοί τους, που βρίσκονταν σε ικανή απόσταση από το σημείο παραλαβής της «λείας» για να εξασφαλίζεται η μη συσχέτισή τους.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας διακριβώθηκε η εμπλοκή της οργάνωσης σε συνολικά 77 απάτες και τουλάχιστον 19 απόπειρες, ο αριθμός των οποίων όμως εκτιμάται ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αφού πολλές από τις απόπειρες δεν καταγγέλλονται.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορινθίας, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, για την ανακάλυψη της ταυτότητας και άλλων μελών της οργάνωσης και τυχόν εμπλοκής της σε ανάλογες περιπτώσεις, συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

