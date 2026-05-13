Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Οινόη-Χαλκίδα λόγω φωτιάς - Αλλαγές στα δρομολόγια

Η Hellenic Train προειδοποιεί για καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
προαστιακός

Λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή διακόπηκε από τις 14:30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη-Χαλκίδα, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία 1546 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Χαλκίδα ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Οινόης, ενώ οι επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία στον προορισμό τους.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1551 Χαλκίδα-Αθήνα θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη και στη συνέχεια με αμαξοστοιχία προς Αθήνα.

Η Hellenic Train προειδοποιεί για καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Hellenic Train Προαστιακός Χαλκίδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark