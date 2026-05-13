Υπόθεση 28χρονης στης Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενος ο 30χρονος σύζυγός της

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που τραυματίστηκε από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην Παντάνασσα.

Η υπεράσπιση αρνείται την εμπλοκή του κατηγορουμένου και αναμένει την κατάθεση της συζύγου του για να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης θεωρεί ότι τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια και όχι ατύχημα, ενώ η κατάσταση της γυναίκας είναι σταθερή αλλά δεν μπορεί ακόμη να καταθέσει.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο ΠΝΗ μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας, το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Ιωάννης Βέρρας δήλωσε ότι η απόφαση είναι σεβαστή, επιμένοντας, ωστόσο, πως ο εντολέας του αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή. «Η αλήθεια είναι μία και μοναδική, ότι ο κατηγορούμενος δεν εξωτερίκευσε καμία ενέργεια… που οδήγησε στον τραυματισμό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση της συζύγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, «θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια».

Στον αντίποδα, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης, εκτίμησε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα, τονίζοντας πως «αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ατύχημα» και ότι «τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας». Όπως σημείωσε, η κατάσταση της 28χρονης είναι σταθερή, ωστόσο δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Μάλιστα ο κ. Στειακάκης πρόσθεσε, πώς σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εξέτασης του ανήλικου παιδιού - του μεγαλύτερου σε ηλικία που βρισκόταν μέσα στο όχημα κατά το χρόνο του επεισοδίου - αυτό αποτελεί θέμα που θα εξετάσει η ανακρίτρια και πάντως εφόσον διαταχθεί κάτι τέτοιο, η εξέτασή του θα γίνει όπως προβλέπεται από τον κώδικα και παρουσία ειδικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.