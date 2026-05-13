Εξαρθρώθηκαν 2 κυκλώματα παράνομων φυτοπροστατευτικών - Έφερναν και από την Τουρκία

Εξαρθρώθηκαν, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 2 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμη 1 μέλος εγκληματικής ομάδας

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας και της Ξάνθης, κατά την οποία συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είναι μέλη της πρώτης εγκληματικής ομάδας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί διάθεσης γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα μέλη της, τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε αυτή με σκοπό την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Όπως προέκυψε, ένα από τα μέλη διατηρούσε ατομική επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με δραστηριότητα στο χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, μέσω της οποίας, με τη συνδρομή των άλλων μελών, πραγματοποιούσαν παράνομη εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση, με τη συνδρομή υπαλλήλων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

500 κιλά και 520 λίτρα φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

3.336 λίτρα σκευάσματος βιοδιεγέρτη, τυποποιημένα σε πλαστικούς περιέκτες, καθώς και

πλήθος πωμάτων, κενών πλαστικών περιεκτών και χαρτοκιβωτίων.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι, σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας πλησίον της ανωτέρω επιχείρησης, τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν δραστηριότητες ανάμιξης, συσκευασίας και ανασυσκευασίας χημικών σκευασμάτων και λιπασμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Εντοπίσθηκε φρεάτιο συγκέντρωσης ακάθαρτων υδάτων

Από την επακόλουθη έρευνα, με τη συνδρομή αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ε.Υ.Α.Θ., διαπιστώθηκε η ύπαρξη φρεατίου συγκέντρωσης ακάθαρτων υδάτων, στο οποίο είχε τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία, μέσω της οποίας διοχετεύονταν υπολείμματα των χημικών σκευασμάτων απευθείας στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου.

Επισημαίνεται ότι, με τη λειτουργία της ανωτέρω εγκατάστασης προκαλείται άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, καθώς και την ασφάλεια των περιοίκων.

Παράλληλα, στον εν λόγω χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-13.772,75- λίτρα και -1.000- κιλά σκευασμάτων βιοδιεγέρτη και λιπασμάτων,

μηχανολογικός εξοπλισμός και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την ανάμιξη, συσκευασία και ανασυσκευασία των χημικών σκευασμάτων,

-3- κενές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας -1.000- λίτρων έκαστη και

-1- παλετοδεξαμενή ίδιας χωρητικότητας, η οποία περιείχε υγρή ουσία άγνωστης χημικής σύστασης και

φορτηγό όχημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο απόκρυψης και μεταφοράς των παράνομων σκευασμάτων.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα απαρτιζόταν από δύο μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από το 2021, στην παράνομη εισαγωγή στη χώρα μεγάλων ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων τουρκικής προέλευσης, χωρίς να υφίσταται άδεια χρήσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην περαιτέρω διακίνησή τους σε αγρότες.

Ειδικότερα, το ένα μέλος της ομάδας είχε αναλάβει την παράνομη εισαγωγή των σκευασμάτων από την Τουρκία και την παράδοσή τους στο έτερο μέλος, το οποίο προέβαινε στην περαιτέρω διάθεσή τους στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκε έρευνα σε οικία που διαχειρίζεται το πρώτο μέλος της ομάδας στην περιοχή της Ημαθίας με τη συνδρομή υπαλλήλων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ημαθίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 225 κιλά και 36 λίτρα παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων τουρκικής προέλευσης, για τα οποία προέκυψε ότι είχαν παραδοθεί προ ολίγων ημερών (11/5/2026), από το αναζητούμενο μέλος της ομάδας στο συλληφθέν μέλος, σε περιοχή της Ημαθίας.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε φορτηγό όχημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης των παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δείγματα των ανευρεθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων θα εξεταστούν εργαστηριακά από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση και η περιεκτικότητά τους σε δραστικές ουσίες, καθώς και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία.

Περαιτέρω, κινείται η διαδικασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

