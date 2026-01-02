Για διάθεση κοκαΐνης στον 14χρονο γιο του κατηγορείται ένας 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σύμφωνα με το agon.gr.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας. Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε, προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ ο πατέρας του 14χρονου, βρισκόμενος με τον γιο του και έναν 19χρονο σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.



Εκτός από τον 36χρονο πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του 19χρονου για έκθεση.

