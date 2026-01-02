Εξέδρες και τα απαραίτητα προστατευτικά κιγκλιδώματα τοποθετούνται από το πρωί στον Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ώστε όλα να είναι έτοιμα για την τελετή καθαγιασμού των Υδάτων, που θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη λαμπρότητα, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης έχουν ξεκινήσει τις επίσημες προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανίων που και φέτος αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος πιστών.

Η τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο λιμάνι, εκεί όπου τελείται τα τελευταία χρόνια, δίνει τη δυνατότητα στους πιστούς, τόσο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες, να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση τους τολμηρούς που βουτούν στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου για να πιάσουν τον Σταυρό.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, ενώ στην ιερά λιτανεία, εκτός από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα συμμετάσχουν ο Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας και ο παλαιός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το λιμάνι. Η τελετή αγιασμού των Υδάτων που επέστρεψε στον χώρο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης το 2024 -κι έπειτα από έξι δεκαετίες, έχει οριστεί για τις 11:00.

Στο μεταξύ, στη Βάση των Ναυτοπροσκόπων στην Καλαμαριά θα γίνει η τελετή Αγιασμού των Υδάτων, εκεί όπου οι πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη θάλασσα και τη ναυτική τέχνη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται συνεχόμενα για πάνω από 50 χρόνια και έχει ως σκοπό την έναρξη της νέας χρονιάς, μεταλαμπαδεύοντας στους νέους τις παραδόσεις αλλά και την αγάπη για το υγρό στοιχείο και τις δραστηριότητες στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, στις 09:00, καθέλκυση των σκαφών από τον νεώσοικο στη θάλασσα, ενώ η τελετή Αγιασμού θα πραγματοποιηθεί στις 13.15 στον αύλειο χώρο του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

