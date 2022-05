Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η νεαρή γυναίκα που συγκίνησε την Ελλάδα με την ψυχική της δύναμη μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα. Eίναι η πέμπτη φωτογραφία που η Ιωάννα φωτογραφίζεται χωρίς μάσκα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη η Ιωάννα, ποζάρει και πάλι χωρίς τη μάσκα της με φόντο ένα καταπράσινο σκηνικό.



Φορώντας ένα μάξι φόρεμα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ποζάρει με φόντο ένα παραμυθένιο τοπίο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, παραθέτει τον τίτλο ενός ορχηστρικού κομματιού των Wide Waters: «And Into the Forest I Go, To Lose My Mind and Find My Soul» («Και μέσα στο δάσος διαβαίνω, να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου»).



