Άφαντος παραμένει ο άνδρας στην Ηλιούπολη, όπου φερόταν να είχε ταμπουρωθεί με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του και να απειλούσε να αυτοκτονήσει τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της Ειρήνης Δράγαση, κατά τις μεσημβρινές ώρες υπήρξε μια κλήση στην Αστυνομία και από μια γυναίκα αλλά και από τον γαμπρό της ότι ένας 59χρονος είναι ταμπουρωμένος μέσα στο σπίτι του στην Ηλιούπολη με καραμπίνα και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Όταν όμως έσπευσε στο σημείο η ΕΛ.ΑΣ., στέλνοντας ειδική ομάδα, βρήκε μια γυναίκα 57 ετών μαζί με την κόρη της έξω από το σπίτι και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα ο άνδρας την είχε απειλήσει πως θα τη σκοτώσει. Κατάφερε όμως η ίδια και βγήκε έξω, με τον ίδιο όμως να παραμένει μέσα και να απειλεί να αυτοκτονήσει.

Υπήρξε πρώτα έλεγχος των Αρχών να δουν αν έλειπε και το μηχανάκι του, οπότε η Αστυνομία έπρεπε να ελέγξει τον χώρο να δει ότι δεν ήταν εκτός του κτιρίου, τον φώναζε, δεν απαντούσε κια πήρε μετά από 3 ώρες άδεια από τον Εισαγγελέα να εισέλθει μέσα στο διαμέρισμα, ωστόσο στη συνέχεια και αφότου η ΟΠΚΕ μπήκε μέσα στο διαμέρισμα, δεν βρήκε τον ίδιο, παρά μόνο την καραμπίνα του.

Παραμένει λοιπόν άφαντος ο άνδρας και το μηχανάκι του, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει αναθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Πηγή: skai.gr

