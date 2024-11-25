Παλλήνη: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για ληστεία

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παλλήνης, 3 ανήλικοι, ηλικίας 16 και 15 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι 3 κατηγορούμενοι το απόγευμα της Κυριακής προσέγγισαν 3 συνομηλίκους τους και με απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τους 3 κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παλλήνης όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των παραπάνω αξιόποινων πράξεων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
