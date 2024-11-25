Μόνο μία καραμπίνα βρήκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι στην Ηλιούπολη, όπου άνδρας φερόταν να είχε ταμπουρωθεί με καραμπίνα και να απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Αρχικά ήταν μαζί με την γυναίκα και το παιδί του μέσα στο σπίτι και την απειλούσε. Τελικά, η γυναίκα και το παιδί του βγήκαν ενώ ο ίδιος φερόταν να παραμένει μέσα.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Ωστόσο, δεν υπήρχε ανταπόκριση και έγινε παρέμβαση της Αστυνομίας χωρίς όμως να βρουν τον άνδρα. Στο σπίτι βρήκαν μόνο μία καραμπίνα.

Πηγή: skai.gr

