Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα από άγνωστη αιτία σε οικία στην οδό Φιλελλήνων στη Μύρινα της Λήμνου.

Στην οικία εκείνη την ώρα βρισκόταν άνδρας 68 ετών ο οποίος διέμενε μόνος του και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρεται χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο Λήμνου.

Επιτόπου έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που ειδοποιήθηκε από τους γείτονες για την κατάσβεση της φωτιάς.

