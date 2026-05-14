Ηλιούπολη: Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη

Τραγικός επίλογος στην υπόθεση της Ηλιούπολης, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από πολυκατοικία.

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της» ανακοίνωσε το ΚΑΤ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.