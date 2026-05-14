Θαλάσσιο drone- Λευκάδα: Ανεπίσημη παραδοχή των Ουκρανών για την προέλευσή του

Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς μέχρι στιγμής —τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο— δεν έχει ταυτοποιηθεί η προέλευσή του.

Το Κίεβο τηρεί σιγή ιχθύος, ωστόσο οι ελληνικές αρχές, έπειτα από εξονυχιστικούς ελέγχους και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, επιμένουν ότι το drone είναι ουκρανικής προέλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις Ουκρανών αξιωματούχων που αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή, σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο drone συνδέεται με την Ουκρανία.

Εξάλλου, οι ελληνικές αρχές έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν, μέχρι σήμερα, πλήθος στοιχείων που αφορούν- μεταξύ άλλων- και την διαδρομή που ακολούθησε, μέχρι τον εντοπισμό του, το μη επανδρωμένο σκάφος.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός στελεχών του ΓΕΕΘΑ αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων που, θα πρέπει να σημειωθεί πως, έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό πόρισμα του ΓΕΕΘΑ αναμένεται εντός των επομένων ημερών.

Πηγή: skai.gr

