Μέχρι σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι να συνδέσουν δωρεάν - εντός της προθεσμίας - τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το σύστημα άμεσων πληρωμών (στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί το σύστημα IRIS).

Με τη σύνδεσή τους στην υπηρεσία, οι επαγγελματίες μπορούν να δέχονται άμεσες πληρωμές από τους πελάτες τους με σημαντικά μειωμένο ή και καθόλου κόστος προμηθειών. Τονίζεται ότι δεν απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή στην υπηρεσία ένας από τους ήδη υπάρχοντες δηλωμένους λογαριασμούς στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ.

Το κινητό τηλέφωνο των υπόχρεων πρέπει να είναι συνδεδεμένο με επαγγελματικό λογαριασμό, αυτόν που στην τραπεζική ορολογία, ονομάζεται «λογαριασμός όψεως».

Για όσους υπόχρεους δεν εγγραφούν στο IRIS μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι έως χθες Κυριακή έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία περίπου 500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το τελευταίο διάστημα υπήρξε ραγδαία αύξηση των εγγράφων (τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες, μάλιστα, ολοκληρώθηκαν πάνω από 100.000 εγγραφές).

Σημαντικά οφέλη για πολίτες και επαγγελματίες

Η εγγραφή στην υπηρεσία άμεσων πληρωμών προσφέρει στους επαγγελματίες μία σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

* Εύκολη είσπραξη των πληρωμών χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του πελάτη και χωρίς επιπρόσθετο εξοπλισμό (POS).

* 'Αμεση διαθεσιμότητα των εισπράξεων στον επαγγελματικό λογαριασμό 24 ώρες το 24ωρο και άμεση ενημέρωση με SMS ή push notification. Οι επαγγελματίες λαμβάνουν τα χρήματα ακαριαία (σε 2 δευτερόλεπτα) ακόμη και αν η τράπεζα με την οποία συνεργάζονται είναι διαφορετική από την τράπεζα του πελάτη.

* Ασφάλεια στις συναλλαγές: Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον του mobile banking των τραπεζών και με την χρήση βιομετρικών δεδομένων.

* Χαμηλό κόστος χρήσης υπηρεσίας: Το κόστος για την χρήση της υπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλό ή και καθόλου και κυμαίνεται από 0% έως 0,50% επί του ποσού της συναλλαγής. Είναι, δηλαδή, σημαντικά πιο χαμηλό αν η ίδια συναλλαγή πραγματοποιούταν μέσω της χρήσης POS.

Σημειώνεται, δε, ότι το όριο των 500 ευρώ ημερησίως για τις συναλλαγές μέσω IRIS εφαρμόζεται ανά πελάτη και όχι στο σύνολο των πληρωμών που μπορεί να λάβει ο επαγγελματίας εντός του 24ώρου. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας μπορεί να λάβει σε μια ημέρα 4 πληρωμές από 500 ευρώ η κάθε μία (σύνολο 2.000 ευρώ).

Επιπρόσθετα, οι πολίτες που εγγράφονται στην υπηρεσία επωφελούνται απολύτως δωρεάν συναλλαγών, (είτε μεταξύ πολιτών, είτε για πληρωμές προς επαγγελματίες), εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς πληρωμή, χωρίς ΙΒΑΝ, χωρίς κάρτα και χωρίς μετρητά, μόνο με την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου.

Βήμα-βήμα η εγγραφή με λίγα κλικ και σε ελάχιστο χρόνο

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται γρήγορα και εύκολα, χωρίς την υποχρέωση επίσκεψης σε κάποια τράπεζα ή υπηρεσία, μέσω του web banking ή mobile banking των συνεργαζόμενων τραπεζών 24 ώρες το 2ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Μέσα από το Internet Banking της τράπεζας του, ο επαγγελματίας σε λίγα βήματα:

* Επιλέγει την υπηρεσία IRIS Payments από την ενότητα Υπηρεσίες στο Internet Banking.

* Δηλώνει το αναγνωριστικό προς τους πελάτες του (ΑΦΜ).

* Συνδέει τον επαγγελματικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστώνονται τα χρήματα που θα λαμβάνει μέσω IRIS Payments.

* Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία, παράγεται ο μοναδικός κωδικός QR της επιχείρησης, τον οποίο μπορείτε να διαμοιράζει στους πελάτες του για να τον σκανάρουν και να κάνουν πληρωμές στην επιχείρησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Επαγγελματικός Λογαριασμός.

Συνολικά 12 τράπεζες παρέχουν πλέον την υπηρεσία: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Viva.com, Optima Bank, Attica Bank, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις τράπεζες που προσφέρουν την υπηρεσία IRIS payments για επαγγελματίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδα της ΔΙΑΣ Α.Ε., επιλέγοντας την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται στη διαδρομή Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > IRIS άμεσες πληρωμές σε επαγγελματίες / ατομικές επιχειρήσεις και να ενημερωθούν σχετικά ανά τράπεζα για τον τρόπο ενεργοποίησης.

Πηγή: skai.gr

