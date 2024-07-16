Στην προσαγωγή ενός άνδρα, ο οποίος είναι ύποπτος για εμπρησμό, προχώρησαν στελέχη του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής, μετά τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς που ξέσπασαν νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή των Λαστείκων στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, ο προσαχθείς αλλοδαπός, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να προκάλεσε τις φωτιές και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει με όχημα. Κατά τη διαφυγή του από το σημείο, το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από τους πυροσβέστες του ανακριτικού τμήματος που βρίσκονταν στο σημείο και να προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση των πυρκαγιών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας θεωρείται ύποπτος και για εμπρησμό σε προηγούμενη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Οι αρχές διερευνούν τη σχέση του με τα περιστατικά και εξετάζουν όλα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή του για να εξακριβώσουν τα κίνητρά του και τον ακριβή του ρόλο στα περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

