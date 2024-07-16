Της Ιωάννας Μάνδρου

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση της εκβίασης σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων στην οποία μετείχαν και δημόσιοι υπάλληλοι κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ,ο οποίος την κοινοποίησε και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος πενταετίας όλες οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί και αφορούν κρίσιμες υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου αλλά και άλλες δημοτικές υπηρεσίες η ανάλογες της Περιφέρειας.

Μετά την αναφορά του στις εισαγγελικές αρχές ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θέλουμε τη διερεύνηση σε βάθος.Το απόσπασμα θα σπάσει. Να παρέμβει η δικαιοσύνη ώστε να τελειώσουμε για πάντα συστήματα εκείνα που πληγώνουν τον απλό πολίτη.Εχω εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μου η συντριπτική πλειοψηφία είναι έντιμοι άνθρωποι. Είμαι εδώ για να δώσω τέλος σε όλα αυτά που πληγώνουν πολίτες. Όλοι κατά καιρούς κάνουν αναφορές αλλά κανένας δεν πήγε στον εισαγγελέα. Μιλάμε για τελευταία πενταετία.Δεν πρόκειται να κάνω καμιά έκπτωση, θα πρέπει να μάθουν όλοι να σέβονται και το τελευταίο ευρώ που πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.