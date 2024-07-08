Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Κάτω Σαμικό Ηλείας όταν ένας 59χρονος ύστερα από τσακωμό με τη γυναίκα του την πέταξε μαζί με την καρέκλα από το μπαλκόνι, ύψους 3 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Αντιμετώπισης της Δ.Α. Ηλείας στον Πύργο, ενώ κινητοποιήθηκε και το Α.Τ. Κρεστένων.

Ο 59χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, καθώς φέρεται να παραδέχθηκε ότι σε μια στιγμή έντασης και διαπληκτισμού με την πρώην σύντροφό του, την έσπρωξε με την καρέκλα που καθόνταν στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κάγκελο του μπαλκονιού, υποχώρησε με αποτέλεσμα η 57χρονη γυναίκα να φύγει στο κενό από ύψος τριών μέτρων και να πέσει στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της ως πολυτραυματία και να μεταφερθεί στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

