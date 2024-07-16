Της Ιωάννας Μάνδρου

Στη φυλακή παραμένει ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ο οποίος κατηγορείται για σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας αποφάσισαν να μην κάνουν δεκτή την αίτηση του για αποφυλάκιση, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, και απέρριψαν την αίτηση αποφυλάκισης του κατηγορούμενου κατά πλειοψηφία με ψήφους 2 έναντι 1.

Έτσι, o Αποστολος Λύτρας παραμένει προσωρινά κρατούμενος.

Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με ηλεκτρονική επιτήρηση το γνωστό «βραχιολάκι».

