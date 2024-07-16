Λογαριασμός
Παραμένει στη φυλακή ο Απόστολος Λύτρας - Απορρίφθηκε το αίτημά του για «βραχιολάκι»

Το αίτημά του απορρίφθηκε από το συμβούλιο πλημμελειοδικών της Αθήνας κατά πλειοψηφία 2-1

Απόστολος Λύτρας

Της Ιωάννας Μάνδρου

Στη φυλακή παραμένει ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ο οποίος κατηγορείται για σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας αποφάσισαν να μην κάνουν δεκτή την αίτηση του για αποφυλάκιση, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, και απέρριψαν την αίτηση αποφυλάκισης του κατηγορούμενου κατά πλειοψηφία με ψήφους 2 έναντι 1.

Έτσι, o Αποστολος Λύτρας παραμένει προσωρινά κρατούμενος.

Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με ηλεκτρονική επιτήρηση το γνωστό «βραχιολάκι».

Πηγή: skai.gr

