Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στον δρόμο που οδηγεί από το Δραγώγι στον Επικούριο Απόλλωνα στην Ηλεία, όταν ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα επτά πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων με τέσσερα οχήματα, για να απεγκλωβίσουν τους δύο άνδρες από το όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, ένας εκ των δύο αδερφών δεν είχε τις αισθήσεις του τη στιγμή του απεγκλωβισμού, ενώ και οι δύο διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός εκ των δύο αδερφών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά τους και την τοπική κοινωνία.

Ο δεύτερος άνδρας παραμένει σοβαρά τραυματισμένος και λαμβάνει τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής και ανατροπής του οχήματος.

Πηγή: skai.gr

