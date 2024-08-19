Σε κίτρινο συναγερμό για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 3) έχει τεθεί μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας για σήμερα Δευτέρα 19 Αυγούστου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μεταξύ άλλων στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκονται η Αττική, πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Μαγνησίας, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους, της Κρήτης, της Ζακύνθου, της Κεφαλλονιάς, της Ιθάκης, όπως και νησιών της περιφερειακής ενότητας Ρόδου και του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ταυτόχρονα, για αυτές περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και δήμοι αυτών των περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

