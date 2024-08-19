Βαρύτατα πρόστιμα – που θα φτάνουν έως και τις 30.000 ευρώ – θα επιβάλλονται από τον Σεπτέμβριο στους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων αλλά και σε αυτούς που δεν πέρασαν από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Το «σαφάρι» ελέγχων θα γίνεται μια φορά κάθε εξάμηνο και η πρώτη υπολογίζεται πως θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου.

Πώς θα εντοπίζονται

Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα λειτουργήσει μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας - την οποία έχει στα «σκαριά» η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα

Ανάλογα με την παρανομία, τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 250 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει:

• 250 ευρώ για τα δίκυκλα,

• 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και

• πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης



Για τα τέλη κυκλοφορίας πρόστιμο ίσο με το ύψος των τελών επιβάλλεται εφόσον διαπιστωθεί οφειλή τουλάχιστον 1 έτους.

Εάν το όχημα βρεθεί να μην έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κεντρικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), επιβάλλεται πρόστιμο 400€.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, διεξάγεται επαναληπτικός έλεγχος. Αν ο ιδιοκτήτης βρεθεί να μην έχει συμμορφωθεί, τότε του αφαιρούνται οι άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος του. Άδεια και πινακίδες επιστρέφονται μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει ανάλογα με την παράβαση:

-Το σχετικό συμβόλαιο ασφάλισης

-Το ισχύον δελτίου τεχνικού ελέγχου

-Την βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση υποτροπής (από τον ίδιο ιδιοκτήτη, για το ίδιο όχημα, εντός τριετίας από την επιβολή του προστίμου) επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο των προβλεπομένων ανά περίπτωση και ταυτόχρονα αφαιρούνται άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες.

Αφού το πρόστιμο επιβληθεί και κοινοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει δικαίωμα ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης εντός 10 ημερών. Η απόφαση επί της ένστασης λαμβάνεται εντός 30 ημερών.

Έλεγχοι θα διεξάγονται και για τυχόν κυκλοφορία οχημάτων που έχουν δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 10000€ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στις 30.000€ και αφαιρείται για 3 χρόνια το δίπλωμα οδήγησης.

Με τον νέο νόμο μπαίνει τέλος στις παρατάσεις που δίνονται κάθε χρόνο στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας τα οποία θα εισπράττονται εφεξής ΑΥΣΤΗΡΑ μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση καταβολής τους τον Ιανουάριο επιβάλλεται πρόστιμο 25% της αξίας τους Σε περίπτωση καταβολής τους τον Φεβρουάριο το πρόστιμο είναι 50% Για μεγαλύτερη καθυστέρηση το πρόστιμο είναι ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

