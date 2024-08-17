Τρία νεκρά αγόρια, ηλικία 15, 19 και 20 ετών και μια 22χρονη κοπέλα να δίνει μάχη για τη ζωή της στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων είναι ο τραγικός απολογισμός του νέου σοκαριστικού τροχαίου που έγινε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Tα δύο αγόρια άφησαν την τελευταία τους πνοή στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ το τρίτο εξέπνευσε στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χανίων, όπου μεταφέρθηκε.

Ο θάνατος των τριών νέων, όπως γράφει το cretalive ανεβάζει σε 39 τα θύματα της ασφάλτου στην Κρήτη από τις αρχές του έτους, ένας αριθμός τρομακτικός

Πώς έγινε η τραγωδία

Υπενθυμίζεται ότι το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι 4 νέοι, όλοι από τα Χανιά, συγκρούστηκε στον ΒΟΑΚ στην περιοχή του Γαλατά και κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία, με μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, και ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, υπάρχουν μαρτυρίες πως το ΙΧ φέρεται να επιχείρησε προσπέραση, ωστόσο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και χτύπησε στο πρανές στην αντίθετη πλευρά του δρόμου.

Φέρεται μάλιστα να «σύρθηκε» για αρκετά μέτρα, προτού χτυπήσει πλαγιομετωπικά με το τουριστικό βαν, ο οδηγός του οποίου είχε πάει το όχημα τέρμα δεξιά, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε.

Οι επιβαίνοντες στο ΙΧ εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Στο σημείο έσπευσαν και 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και κλιμάκιο της Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Οι επιβαίνοντες στο μίνι βαν δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικούς λόγους. Να σημειωθεί ότι στο βαν επέβαινε και μια οικογένεια με μικρά παιδιά.

