Στο Α.Τ. Πηνειού και όχι στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, παραδόθηκε πριν από λίγο ο 56χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας του 52χρονου, στο Ρουπάκι Πηνειού, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οπως αναφέρει το Ilialive, o δράστης συνοδευόταν από τον δικηγόρο του Κώστα Κρεμμύδα και η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε με τις αστυνομικές αρχές να φοβούνται για αντίποινα.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να παραδοθεί στις αρχές από στιγμή σε στιγμή, συνοδεία του δικηγόρου του και να παραδώσει επίσης το όπλο του εγκλήματος.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, και από εκεί στο Νοσοκομείο του Πύργου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος δέχθηκε τη σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, ο 56χρονος ισχυρίζεται μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του ότι τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και το θύμα, τον απείλησαν και τον κάλεσαν στο κινητό του τηλέφωνο λέγοντας του πως θα τον σκοτώσουν, αν δεν τακτοποιηθούν οι οικονομικές τους διαφορές.

Τα άτομα αυτά μετέβησαν στο σπίτι του δράστη, όπου μετά από μια λογομαχία κινήθηκαν εναντίον του και αυτός έβγαλε το πιστόλι που είχε παράνομα στην κατοχή του, πυροβόλησε μια φορά στον αέρα και εκφοβισμό και στη συνέχεια πυροβόλησε ξανά, με μια σφαίρα να πετυχαίνει το θύμα.

Με ποινικό παρελθόν το θύμα

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν αρκετές φορές τις αρχές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ποινικό του μητρώο.

