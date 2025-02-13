Συγκέντρωση στον σταθμό Λαρίσης και μοτοπορεία για τα Τέμπη πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα συλλογικότητες και σωματεία.
Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στο χώρο του σωματείου του ΣΕΛΜΑ πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων ύστερα από κάλεσμα 7 σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη σύσκεψη συζητήθηκε και η προετοιμασία και η πορεία για την απεργία στις 28 Φεβρουαρίου οπότε και συμπληρώνονται δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.
Όπως σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση «διατρανώθηκε η θέληση του αγώνα για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα, ο αγώνας ενάντια στην πολιτική και τις αιτίες που το γεννούν»
