Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκέντρωση στον σταθμό Λαρίσης και μοτοπορεία για τα Τέμπη- Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρωτοβάθμια σωματεία και συλλογικότητες προέβησαν σε κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών με συγκέντρωση στον σταθμό Λαρίσης και μοτοπορεία

Συγκέντρωση στον σταθμό Λαρίσης και μοτοπορεία για τα Τέμπη

Συγκέντρωση στον σταθμό Λαρίσης και μοτοπορεία για τα Τέμπη πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα συλλογικότητες και σωματεία.

uyuyuyuy

Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στο χώρο του σωματείου του ΣΕΛΜΑ πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων ύστερα από κάλεσμα 7 σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη σύσκεψη συζητήθηκε και η προετοιμασία και η πορεία για την απεργία στις 28 Φεβρουαρίου οπότε και συμπληρώνονται δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

kiukuku

Όπως σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση «διατρανώθηκε η θέληση του αγώνα για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα, ο αγώνας ενάντια στην πολιτική και τις αιτίες που το γεννούν»

67θθ6θ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέμπη διαμαρτυρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark