Συγκέντρωση στον σταθμό Λαρίσης και μοτοπορεία για τα Τέμπη πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα συλλογικότητες και σωματεία.

Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στο χώρο του σωματείου του ΣΕΛΜΑ πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων ύστερα από κάλεσμα 7 σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη σύσκεψη συζητήθηκε και η προετοιμασία και η πορεία για την απεργία στις 28 Φεβρουαρίου οπότε και συμπληρώνονται δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση «διατρανώθηκε η θέληση του αγώνα για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα, ο αγώνας ενάντια στην πολιτική και τις αιτίες που το γεννούν»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.